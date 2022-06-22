Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС посетить Восточный экономический форум.

"Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших стран на Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества государств БРИКС вопросы", - сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что стратегия России неизменна. РФ готова работать со всеми на принципах равенства, отметил президент.

Кроме этого, глава государства отметил, что макроэкономическая политика Запада наносит ущерб бизнесу. Российская макроэкономическая политика показывает эффективность, отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 22 июня 2022 года. Также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, отмечали в Кремле.