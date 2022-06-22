Путин сообщил, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной резервной валюты

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на базе корзины валют стран БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин.

"Вместе с партнерами по БРИКС осуществляется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков государств "пятерки". Идет расширение географии использования российской платежной системы "Мир". Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших государств", - сказал российский лидер участникам Делового форума БРИКС

Также глава государства заявил, что стратегия России неизменна. РФ готова работать со всеми на принципах равенства, отметил президент.

Кроме этого, глава государства отметил, что макроэкономическая политика Запада наносит ущерб бизнесу. Российская макроэкономическая политика показывает эффективность, отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 22 июня 2022 года. Также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, отмечали в Кремле.