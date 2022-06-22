В Испании обнаружили девочку, зараженную холерой

В Испании девочка заболела холерой после того, как выпила воды на ферме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случай заражения холерой выявлен в Испании. Об этом в среду 22 июня сообщает издание El Pais.

Сообщается, что инфицированная – девочка из провинции Толедо, которая на ферме выпила неочищенную воду. Риска для жизни девочки нет, ее уже выписали из больницы. Речь не идет о возможности вспышки холеры среди местного населения, уточняет издание, опасности для людей нет.

Издание уточняет, что это первый независимый от внешних факторов (автохтонный) случай холеры в Испании с 1979 года.

Напомним, в апреле 2022 года Роспотребнадзор опубликовал постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России.

Насколько реальна угроза вспышки холеры в России, читайте здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что Украина в биолабораториях готовила биологическое оружие по заказу США, в том числе работа шла с возбудителями холеры.