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Политика22 июня 2022 13:27

Президент Литвы Науседа не ожидает военной конфронтации с Россией после блокировки перевозок в Калининград

Литовские власти заявили о готовности к отключению от региональной электросети России
Мария ПАВЛОВА
Президент Литвы заявил о готовности к отключению от региональной электросети после блокировки транзита в Калининградскую область.

Президент Литвы заявил о готовности к отключению от региональной электросети после блокировки транзита в Калининградскую область.

Фото: REUTERS

Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от региональной электросети после блокирования железнодорожных перевозок в Калининградскую область. Об этом в среду 22 июня заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы готовы и мы готовы к недружественным действиям со стороны России таким как отключение от системы BRELL или другим», - сказал президент Науседа в интервью агентству Reuters.

В то же время Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва не допускает возможности военной конфронтации с Россией из-за блокировки транзита в Калининград.

Напомним, Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область 17 июня.

Позже появилась информация, что вместе с железнодорожным Литва перекрыла автомобильный грузовой транзит в Калининград.

Тем временем Норвегия заблокировала доставку продуктов российским шахтерам на Шпицбергене.