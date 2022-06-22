Президент Литвы Науседа не ожидает военной конфронтации с Россией после блокировки перевозок в Калининград

Президент Литвы заявил о готовности к отключению от региональной электросети после блокировки транзита в Калининградскую область. Фото: REUTERS

Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от региональной электросети после блокирования железнодорожных перевозок в Калининградскую область. Об этом в среду 22 июня заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы готовы и мы готовы к недружественным действиям со стороны России таким как отключение от системы BRELL или другим», - сказал президент Науседа в интервью агентству Reuters.

В то же время Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва не допускает возможности военной конфронтации с Россией из-за блокировки транзита в Калининград.

Напомним, Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область 17 июня.

Позже появилась информация, что вместе с железнодорожным Литва перекрыла автомобильный грузовой транзит в Калининград.

Тем временем Норвегия заблокировала доставку продуктов российским шахтерам на Шпицбергене.