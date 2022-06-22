МИД России считает, что действия Германии угрожают с трудом налаженным после войны отношениям между странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Берлина в последнее время ставят под угрозу усилия, которые прилагались Россией и Германией для преодоления послевоенной вражды, заявили в официальном заявлении МИД РФ.

"Нынешнее поколение германских политиков, включая делегированных в структуры Евросоюза в Брюсселе, слабо понимающих безусловную ценность этого процесса, готово без оглядки на исторические нюансы отношений между РФ и Германией реализовывать "новую восточную политику" и совершить геополитический разворот", - отмечается в заявлении российского МИДа.

Ранее политолог Камкин предупредил, что отношения России и Германии достигли критической точки. Эксперт также полагает, что в ФРГ еще понимают, что полностью разрывать отношения с Россией крайне нецелесообразно в экономическом плане.

Также ранее посол ФРГ в Москве фон Гайр заявил об обвале отношений России и Германии. Дипломат выразил мнение, что из-за спецоперации на Украине взаимодействие стран "будет протекать значительно сложнее".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.