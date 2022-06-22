The Washington Post: США запретом на экспорт нефти предадут Европу и помогут заработать России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США, стремясь справиться с подорожанием топлива в стране, может навредить Европе и помочь России, написал Джош Роджин для издания The Washington Post.

"Ограничение экспорта нефти из Соединенных Штатов предаст европейских союзников и принесет пользу России", - говорится в публикации.

Обозреватель отмечает, что администрация Джо Байдена встревожена резким ростом цен на бензин и в качестве одной из мер по их снижению предлагает запретить или ограничить экспорт нефти. Но эта мера, по словам Роджина, сократит ее объемы на мировых рынках, что поставит Европу в очень сложное положение.

"Если США решат прекратить свои поставки, цены на сырую нефть взлетят, и это станет финансовым благом для России", - подытожил журналист.

Ранее Джо Байден назвал рекордный рост цен на бензин и инфляцию в США "субпродуктом помощи Украине". Он считает, что это "последовательно".