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Общество22 июня 2022 14:27

Соседи Пьера Нарцисса рассказали, каким они запомнили ушедшего из жизни артиста

Именитый артист скончался во время операции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Соседи Пьера Нарцисса рассказали, каким они запомнили ушедшего из жизни артиста

Соседи Пьера Нарцисса рассказали, каким они запомнили ушедшего из жизни артиста

Фото: Евгения ГУСЕВА

Соседи Пьера Нарцисса рассказали, каким они запомнили ушедшего из жизни артиста.

"Я несколько раз встречал Пьера около дома, но не узнавал — после «Фабрики» он сильно располнел. Думал, что это просто какой-то модный сосед, одевался он довольно экстравагантно", - рассказал в беседе с "Газета.ru" житель дома в подмосковных Люберцах

Другие соседи артиста поделились в чате ЖК, что Нарцисс "всегда был вежлив".

"Всегда здоровался, улыбался", — написала одна из соседок певца в чате ЖК.

Ранее стала известна предварительная причина смерти Пьера Нарцисса. Именитый артист скончался во время операции, передает ФАН.

Уроженцу Камеруна было 45 лет. В Москве он приехал учиться на журналиста. Окончил МГУ, сыграл эпизодическую роль в фильме "Сибирский цирюльник". Известность получил во время второго сезона шоу "Фабрика звезд". Его главный хит — "Шоколадный заяц".

Кстати, музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с телеканалом "360" рассказал, что секрет успеха Пьера Нарцисса и «Шоколадного зайца» был в стопроцентном попадании в образ. С этим утверждением также согласился музыкальный критик Сергей Соседов.