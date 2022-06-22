Соседи Пьера Нарцисса рассказали, каким они запомнили ушедшего из жизни артиста Фото: Евгения ГУСЕВА

Соседи Пьера Нарцисса рассказали, каким они запомнили ушедшего из жизни артиста.

"Я несколько раз встречал Пьера около дома, но не узнавал — после «Фабрики» он сильно располнел. Думал, что это просто какой-то модный сосед, одевался он довольно экстравагантно", - рассказал в беседе с "Газета.ru" житель дома в подмосковных Люберцах

Другие соседи артиста поделились в чате ЖК, что Нарцисс "всегда был вежлив".

"Всегда здоровался, улыбался", — написала одна из соседок певца в чате ЖК.

Ранее стала известна предварительная причина смерти Пьера Нарцисса. Именитый артист скончался во время операции, передает ФАН.

Уроженцу Камеруна было 45 лет. В Москве он приехал учиться на журналиста. Окончил МГУ, сыграл эпизодическую роль в фильме "Сибирский цирюльник". Известность получил во время второго сезона шоу "Фабрика звезд". Его главный хит — "Шоколадный заяц".

Кстати, музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с телеканалом "360" рассказал, что секрет успеха Пьера Нарцисса и «Шоколадного зайца» был в стопроцентном попадании в образ. С этим утверждением также согласился музыкальный критик Сергей Соседов.