Группа иностранных наемников ликвидирована в районе Горского и Золотого в ЛНР Фото: REUTERS

Силы ЛНР в ходе окружения группировки ВСУ в районе Горского и Золотого ликвидировали группу зарубежных наемников, сообщил журналистам подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.

"Сразу хочу отметить, что на этом участке местности в ходе окружения была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные "трофеи" - зарубежного производства, а также получена очень ценная развединформация", - сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.