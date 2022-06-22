Силы ЛНР взяли в окружение военных ВСУ в Лисичанске Фото: REUTERS

Украинские военные в Лисичанске взяты в оперативное окружение, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Действительно, все так", - отметил Филипоненко в эфире "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос. - Несколько клиньев вбито между подразделениями ВСУ, которые одержали единую линию обороны на участке Золотое, Горское, Лисичанск. Полностью прервано снабжение подразделений украинской армии непосредственно между этими населенными пунктами. Таким образом, сейчас эти очаги сопротивления - уже полностью отдельные".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.