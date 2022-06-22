Суд США обвинил гражданина России Дмитрия Украинского в афере на 300 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстрадированному в Соединенные Штаты из Таиланда россиянину Дмитрию Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов - всего пять статей, говорится в рассекреченном документе Окружного суда Восточного округа Нью-Йорка.

"Практически во всех известных случаях по меньшей мере часть украденных средств выводились за границу на счета Украинского, Комова и Комовой (также проходят по делу о мошенничестве). Украинский получил свыше 300 тысяч долларов", - уточняется в обвинительном документе, который опубликован в судебной базе.

Напомним, Украинского арестовали в Паттайе в июле 2016-го года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В Штатах его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денежных средств в составе преступной группировки. Его выдачи также добивалась Россия.

Ранее в США арестовали россиянина по подозрению в краже криптовалюты на $4,5 миллиарда. Кража стала крупнейшей в мировой истории криптовалют.