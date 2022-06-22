Украина надеется выполнить требования по статусу кандидата в Евросоюз до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина рассчитывает выполнить требования Евросоюза по статусу кандидата до окончания 2022-го года, об этом сообщила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы рассчитываем, что до окончания текущего года реализация всех этих шагов возможна. Я думаю, что большую часть из них мы можем реализовать даже быстрее. Это то, что касается определенного законодательства и реализации технических заданий", - сказала Стефанишина на брифинге сегодня, 22 июня.

Ранее сообщалось, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Также ранее Чижов выразил мнение, что ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз 17 июня. Он также добавил, что далее вопрос будет рассматриваться на саммите сообщества в Брюсселе 23-24 июня 2022 года. Кроме этого, Чижов подчеркнул, что странам-членам Евросоюза "определяться с кандидатурой Украины на вступление в ЕС, очевидно, не очень хочется".