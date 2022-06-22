Лидер ЛДПР Слуцкий напомнил, что Россия могла бы закрыть транзит литовским дальнобойщикам

Леонид Слуцкий напомнил Литве, что Россия могла бы перекрыть транзит литовским дальнобойщикам в ответ на блокаду перевозок в Калининградскую область. Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия теоретически может закрыть литовским дальнобойщикам транзит через свою территорию в ответ на блокирование Вильнюсом транзита грузов в Калининградскую область, но пока не станет предпринимать такие действия. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в среду 22 июня.

Слуцкий назвал решение Литвы о запрете транзита «чисто политическим», выступая в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия, скорее всего, воздержится от такой ответной меры, как закрытие транзита для дальнобойщиков из Литвы, поскольку это было бы «не вполне порядочно».

«В ответ мы можем теоретически запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам. Литва серьезно зарабатывает на транзите европейских грузов через Клайпеду, так что для них это будет сильным ударом. Но мы, наверно, не будем пока действовать подобным не вполне порядочным образом», - заявил Леонид Слуцкий.

Напомним, Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область 17 июня.

Позже появилась информация, что вместе с железнодорожным Литва перекрыла автомобильный грузовой транзит в Калининград.

Чем обернется запрет Литвы на транзит грузов в Калининградскую область, читайте здесь на kp.ru.