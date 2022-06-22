Шольц заявил, что Германия продолжит помогать Украине, в том числе и поставками оружия. Фото: REUTERS

Украина будет получать от Германии постоянную поддержку, как финансовую, так и поставками оружия. Об этом заявил в среду 22 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы продолжим массово поддерживать Украину - с финансовой, экономической, гуманитарной, политической точек зрения и не в последнюю очередь поставками оружия. До тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке», - цитирует ТАСС выступление Шольца в Бундестаге.

Шольц назвал поддержку Украины «всеми возможными способами» долгом Германии как европейского соседа этой страны.

Ранее полковник армии США заявил, что если Америка перестанет посылать Киеву деньги и оружие, пытаясь «продлить шоу», правительство Зеленского моментально рухнет.

Тем временем украинские нацисты превратили Азовские пляжи в мертвую зону: бесчеловечно заминировали от мирных жителей.

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