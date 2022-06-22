Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 июня 2022 20:24

Украинский посол Мельник захотел извиниться перед Шольцем за сравнение с ливерной колбасой

Он признался, что сожалеет о сказанном
София ГОНЧАРОВА
Украинский посол Мельник захотел извиниться перед Шольцем за сравнение с ливерной колбасой

Украинский посол Мельник захотел извиниться перед Шольцем за сравнение с ливерной колбасой

Фото: REUTERS

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, надумал извиниться перед политиком. С момента его высказывая прошло уже полтора месяца. Об этом Мельник поделился в интервью с изданием Spiegel.

- Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном ... Я лично извинюсь перед ним, - сказал украинский дипломат.

Мельник также признался, что его слова в адрес Шольца расстроили украинского лидера Владимира Зеленского, и ему также пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь посол намерен лично обсудить эту ситуацию с канцлером Германии.

Ранее сообщалось, что Меньник, обращаясь к Шольцу, счел, что "разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному. Так украинский дипломат прокомментировал нежелание главы правительства проглотить оскорбление, нанесенное его стране отказом Киева в визите президента ФРГ.