Украинский посол Мельник захотел извиниться перед Шольцем за сравнение с ливерной колбасой Фото: REUTERS

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, надумал извиниться перед политиком. С момента его высказывая прошло уже полтора месяца. Об этом Мельник поделился в интервью с изданием Spiegel.

- Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном ... Я лично извинюсь перед ним, - сказал украинский дипломат.

Мельник также признался, что его слова в адрес Шольца расстроили украинского лидера Владимира Зеленского, и ему также пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь посол намерен лично обсудить эту ситуацию с канцлером Германии.

Ранее сообщалось, что Меньник, обращаясь к Шольцу, счел, что "разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному. Так украинский дипломат прокомментировал нежелание главы правительства проглотить оскорбление, нанесенное его стране отказом Киева в визите президента ФРГ.