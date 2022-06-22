США с другими странами обсуждают новые меры против российского импорта Фото: REUTERS

Приостановка нормальных торговых связей с российской стороной позволила американской администрации повысить пошлины более чем на 75% российского импорта в США. Об этом заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Также он добавила, что сейчас Вашингтон обсуждает с другими странами возможность принятия дополнительных мер.

- Соединенные Штаты ... приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Это означает, что мы ввели на российский импорт пошлины ... Мы продолжаем взаимодействие ... с другими партнерами и союзниками, чтобы понять, как мы можем использовать эти новые полномочия для принятия дополнительных мер против импорта из России, - заявила Тай.

Ране сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Американский лидер заявил о полном запрете импорта российской нефти и газа в США. Политик также добавил, что этот шаг получил решительную поддержку в Конгрессе.