Экономист Корнеев назвал оптимальным курс 70 рублей за доллар Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Экономист Валерий Корнеев заявил ,что для российского бюджета оптимальным курсом для сохранения баланса должен стать показатель 70 рублей за доллар.

"70 рублей за доллар — это самый оптимальный курс, чтобы наш бюджет не пострадал от недостатка средств от налоговых поступлений тех компаний, которые занимаются экспортом. У нас 30% бюджета на сегодняшний день формируется за счет продажи нефтепродуктов", - сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, властями не выгоден очень сильный или очень слабый рубль. Необходим баланс, который обеспечит наполнение бюджета достаточным количеством денег, а также позволит закупать большое необходимое количество импортных товаров.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в беседе с "Известиями" заявила, что без дополнительных мер возврат курса доллара в коридор 70–80 рублей в скором времени маловероятен. Он может произойти только в том случае, если значительно вырастет спрос на иностранную валюту.

После начала специальной военной операции на территории Украины спрос на валюту резко вырос. А когда на что-то растет спрос, это что-то дорожает - закон рынка. Но потом ситуация изменилась и курс доллара и евро к рублю начал снижаться.

Почему на самом деле рухнул курс доллара и что будет дальше? В беседе с "Комсомольской правдой" эксперты объяснили истинные причины роста рубля и попробовали заглянуть в будущее.