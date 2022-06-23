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Экономика22 июня 2022 21:21

Экономист Корнеев назвал оптимальным курс 70 рублей за доллар

По словам специалиста, властями не выгоден очень сильный или очень слабый рубль
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Экономист Корнеев назвал оптимальным курс 70 рублей за доллар

Экономист Корнеев назвал оптимальным курс 70 рублей за доллар

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Экономист Валерий Корнеев заявил ,что для российского бюджета оптимальным курсом для сохранения баланса должен стать показатель 70 рублей за доллар.

"70 рублей за доллар — это самый оптимальный курс, чтобы наш бюджет не пострадал от недостатка средств от налоговых поступлений тех компаний, которые занимаются экспортом. У нас 30% бюджета на сегодняшний день формируется за счет продажи нефтепродуктов", - сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, властями не выгоден очень сильный или очень слабый рубль. Необходим баланс, который обеспечит наполнение бюджета достаточным количеством денег, а также позволит закупать большое необходимое количество импортных товаров.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в беседе с "Известиями" заявила, что без дополнительных мер возврат курса доллара в коридор 70–80 рублей в скором времени маловероятен. Он может произойти только в том случае, если значительно вырастет спрос на иностранную валюту.

После начала специальной военной операции на территории Украины спрос на валюту резко вырос. А когда на что-то растет спрос, это что-то дорожает - закон рынка. Но потом ситуация изменилась и курс доллара и евро к рублю начал снижаться.

Почему на самом деле рухнул курс доллара и что будет дальше? В беседе с "Комсомольской правдой" эксперты объяснили истинные причины роста рубля и попробовали заглянуть в будущее.