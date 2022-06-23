Экономист Демидов предрек Европе бунты замерзающих людей при отказе от российского газа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что если страны Евросоюза решат отказаться от энергоносителей из России, не исключены бунты и протесты замерзающих людей.

"Страны планируют отказаться от российского угля с августа, а ведь именно Россия является главным поставщиком в Европу, так что цены взлетят однозначно. Будет мало тепла и мало тех людей, которые окажутся способны платить по новым счетам", - сказал он в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом специалист допустил, что ЕС будет рассматривать поставки угля из других стран. Но, по его словам, в необходимых объемах он добывается только в Индонезии, Австралии, Мозамбике и Эквадоре, что чревато рядом логистических сложностей.

Ранее главный экономист банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси высказал мнение, что если российский газ исчезнет с рынка, то это приведёт к "концу света".

"Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замёрзнуть до смерти", - приводит его слова RT.

Напомним, руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что страны Европы должны принять меры, чтобы быть готовыми к полному прекращению подачи российского газа, передает "Российская газета"