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В мире22 июня 2022 21:54

Экономист Демидов предрек Европе бунты замерзающих людей при отказе от российского газа

Специалист также допустил, что ЕС будет рассматривать поставки угля из других стран
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Экономист Демидов предрек Европе бунты замерзающих людей при отказе от российского газа

Экономист Демидов предрек Европе бунты замерзающих людей при отказе от российского газа

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что если страны Евросоюза решат отказаться от энергоносителей из России, не исключены бунты и протесты замерзающих людей.

"Страны планируют отказаться от российского угля с августа, а ведь именно Россия является главным поставщиком в Европу, так что цены взлетят однозначно. Будет мало тепла и мало тех людей, которые окажутся способны платить по новым счетам", - сказал он в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом специалист допустил, что ЕС будет рассматривать поставки угля из других стран. Но, по его словам, в необходимых объемах он добывается только в Индонезии, Австралии, Мозамбике и Эквадоре, что чревато рядом логистических сложностей.

Ранее главный экономист банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси высказал мнение, что если российский газ исчезнет с рынка, то это приведёт к "концу света".

"Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замёрзнуть до смерти", - приводит его слова RT.

Напомним, руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что страны Европы должны принять меры, чтобы быть готовыми к полному прекращению подачи российского газа, передает "Российская газета"