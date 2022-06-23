В Минтруде предложили проиндексировать пенсии на 6,8% на три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минтруд РФ разработал специальные параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Предполагается, что ее размер будет расти в среднем на 6,8% в год.

В данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет. Об этом со ссылкой на проект бюджета ПФР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, пишет РБК.

Так, с 1 января 2023 года среднегодовой размер страховой пенсии будет увеличиваться увеличится на 6,8% и составит 22 174 рубля. В 2024 году сумма выплат вырастет до 23 390 рублей, а в 2025-м - станет еще больше, увеличится до 24 477 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что такое пенсия по старости в 2022 году. По слова юриста, кроме такого вида пенсий есть и иные пенсии, выплачиваемые отдельным категориям граждан. К таким, например, отнести можно следующие: пенсии за выслугу лет для военнослужащих и приравненных к ним лиц, пенсия по старости для граждан, пострадавших от радиационных катастроф и так далее.