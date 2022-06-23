Army Recognition сообщило, что российские военные изменили тактику боя против ВСУ с помощью беспилотника Zala Фото: Александр КОЦ

Российские военные изменили свою тактику ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala. Об этом сообщает издание Army Recognition.

Отмечается, что во время проведения спецоперации российские войска внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.

- Артиллерийские подразделения российской армии используют беспилотники Zala для выполнения разведзадач и повышения точности... это позволяет обнаружить батарею 155-мм гаубиц M777 украинской армии, а затем с меткостью поразить их, - отмечается в публикации.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.