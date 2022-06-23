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Политика23 июня 2022 1:13

В Молдавии объяснили, почему страна не поддержит санкции ЕС против России

Молдавия не поддержит санкции Евросоюза против России из-за слабой экономики
София ГОНЧАРОВА
В Молдавии объяснили, почему страна не поддержит санкции ЕС против России

В Молдавии объяснили, почему страна не поддержит санкции ЕС против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремящаяся в Евросоюз Молдавия не может в полной мере присоединиться к антироссийским санкциям из-за слабой национальной экономики. Об этом 22 июня в интервью телеканалу "Молдова 1" сообщил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.

- Ряд санкций применяется в Молдавии, в основном в финансово-банковской сфере ...Сейчас уровень устойчивости Молдовы и ее способность справляться с проблемами в различных сферах не позволяют присоединиться к большому пакету запретительных мер ЕС, - объяснил представитель ведомства.

При этом Попеску добавил, что в республике уже применяются определенные антироссийские санкции, прежде всего финансово-банковские.

Ранее сайт Kp.ru писал, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ. Она объяснила, что власти страны вынуждены принимать жесткие меры из-за украинского кризиса.