Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных из окружения на Лисичанском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и Россия пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться из окружения на Лисичанском направлении. Об этом заявил командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным «Бритва».

«Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу», - заявил он, отметив, что на сегодняшний день обстановка на этом направлении «стабильно-напряженная», поскольку «противник предпринимает попытки контратак».

По его словам, бой продлился часа полтора, а украинские военные были «отброшены на свои позиции» благодаря артиллерии и пехоте во взаимодействии с танками. Как командир одного из подразделений, противник «понес существенные потери в живой силе и технике». Он также заявил, что войска Украины пытаются безуспешно вернуть свои позиции и укрепрайоны, которые ранее были потерянны.