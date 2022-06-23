Депутат Госдумы Журавлев попал на мотоцикле в ДТП в центре Москвы

Алексей Журавлев Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в аварию в центре Москвы.

- Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы парламентария.

В результате произошедшего депутат повредил ключицу. Медики решили не накладывать гипс и планируют сегодня отпустить его домой.

В начале июня глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов подтвердил информацию о том, что попал в аварию в центральном районе Москвы. Он добавил, что не заметил момент столкновения, так как во время таких поездок работает с документами. По словам Миронова, пострадавшему при ДТП пришлось вызвать скорую, его госпитализировали с травмой ноги. Политик выразил надежду, что травмированный быстро пойдет на поправку, и пообещать проконтролировать его восстановление. По словам Миронова, утром 9 июня он навестил пострадавшего. У курьера диагностировали перелом ноги. В скором времени ему сделают высокотехнологичную операцию.