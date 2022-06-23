Германия опасается прекращения поставок российского газа Фото: REUTERS

Правительство Германии опасается, что Москва воспользуется ремонтными работами на газопроводе «Северный поток» и полностью прекратит поставки газа. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Чиновники опасаются, что "Газпром" ... может полностью прекратить поставки газа, пока "Северный поток" закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», - говорится в публикации издания.

Как сообщается, на сегодняшний день немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти Германии планируют, чтобы к 1 ноября текущего года запасы голубого топлива достигли 90%. Однако на фоне проблем с «Северным потоком» импортеры должны закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.

Представитель министерства экономики Германии сообщила, что немецкое правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля, когда начнутся ремонтные работы на газопроводе.