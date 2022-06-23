В МИД РФ заявили, что Греция стала небезопасной для отдыха россиян

В РФ заявили, что Греция стала небезопасной для отдыха россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон сообщил, что Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян.

По словам дипломата, из-за дезинформации в местных СМИ о событиях на Украине поступают сообщения о фактах агрессии против граждан РФ.

- Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку, — цитирует Пилипсона ТАСС.

Ранее Сергей Лавров заявил, что русофобия на Западе требует вмешательства международных организаций. По мнению главы МИД РФ, сейчас Запад топчет те ценности, которыми «кичился». В частности, речь идет о презумпции невиновности, неприкосновенности собственности и прочем.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что русофобия, которую развернули страны Запада, «отвратительна» и отметил, что западные ценности несовместимы с проводимой сейчас «расистской политикой». Рябков отметил, что в западных странах россияне подвергаются гонениям «только за то, что они имеют паспорт РФ».