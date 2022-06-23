Премьер Албании посоветовал Украине не питать иллюзий из-за статуса кандидата в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Европейский союз - Западные Балканы посоветовал украинскому народу не питать каких-либо иллюзий по поводу ожидаемого получения статуса кандидата в Евросоюз.

«Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет», - заявил глава албанского правительства перед началом заседания.

Рама также указал на официальную позицию Болгарии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в Европейский союз Тираны и Скопье, назвав такие действия «позором».

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление, что будет осуществлено уже на этой неделе на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня. При этом, как писал сайт kp.ru, министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ускоренной процедуры по вступлению Киева в Европейский союз не будет, отметив, что предоставление статуса кандидата станет началом долгого переговорного процесса.