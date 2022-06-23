Осужденный в ДНР британский наемник Аслин сообщил родным, что его скоро казнят

Эйден Аслин Фото: Генпрокуратура ДНР

Британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, сообщил родным, что его скоро казнят. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на родных британца.

По словам семьи Аслина, мужчина рассказал, что его «время на исходе», а официальные лица Великобритании даже не контактировали с ДНР по вопросу его освобождения. Бабушка наемника Памела Холл назвала ситуацию худшим кошмаром для семьи.

- Эйден был расстроен, когда позвонил своей матери, он сказал (...), будто его казнят, — сказала она в разговоре с изданием.

В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Все трое приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Они будут расстреляны. В суде наемники частично признали вину. В частности, они признали, что проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности.