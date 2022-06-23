Британия ввела новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании расширили санкции в отношении России. В новый пакет ограничений вошли в частности запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза, а также дополнительные меры в отношении технологий и товаров нефтепереработки.

«Запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов или валютах стран ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией», – сказано на сайте правительства Великобритании.

Кроме того, санкции включают запрет на экспорт и передачу товаров и технологии, относящихся к химическому и биологическому оружию, товаров и технологий морского сектора, топлива для реактивных двигателей и присадок к нему, а также запрет на оказание технической и финансовой помощи в передаче этих товаров России.

В списке санкций также значатся запрет на импорт, приобретение или поставку «товаров, приносящих доход, которые происходят или отправляются из России», и запрет на предоставление технической помощи, финансовых и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали. Отмечается, что некоторые их этих санкций распространяются и на «неподконтрольные Украине территории».

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