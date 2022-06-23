Экономист Брагин заявил, что ослабление рубля до 70-80 за доллар не обойдется без последствий Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин заявил, что ослабление рубля до 70-80 за доллар не обойдется без последствий.

Последствиями подобного ослабления рубля, могут стать дополнительное инфляционное давление, которое будет препятствовать снижению ставок, удорожание импорта важных товаров, комплектующих, а, значит, и дополнительные проблемы для восстановления производственных цепочек, а также ослабление уверенности бизнеса и населения, отметил специалист в беседе с Lenta.ru.

По словам Брагина, единственная цель, ради которой правительству нужно работать над ослаблением рубля сейчас — это увеличение налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортным пошлинам.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер напомнил о факторах укрепления рубля. По его словам, это сильный экспорт по возросшим сырьевым ценам, норматив обязательной продажи экспортёрами инвалютной выручки и перевод ряда европейских покупателей газа на рубли, передает RT.

До этого экономист, политолог, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников заявил, что снижение курса доллара нельзя назвать положительной динамикой, но восстановление импорта изменит все в лучшую сторону, пишет ФАН.