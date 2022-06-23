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В мире23 июня 2022 9:51

Китай призвал НАТО оставить попытки развязать новую холодную войну

Альянс запутала Европу, поэтому ему не следует пытаться запутать Азию и остальной мир, заявили в МИД КНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Китай призвал НАТО оставить попытки развязать новую холодную войну

Китай призвал НАТО оставить попытки развязать новую холодную войну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай призвал НАТО перестать попытки развязать новую холодную войну и распространять фейковую информацию о деятельности КНР.

«Мы призываем НАТО прекратить проводить идеологические линии, подстрекать к конфронтации, прекратить распространять ложную информацию и делать провокационные заявления в адрес Китая, прекратить попытки начать новый раунд холодной войны», – заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

По словам дипломата, Североатлантический альянс является «продуктом холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом под руководством США». Изначально НАТО находилась в рамках Североатлантического договора, но теперь «добежала до Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», отметил представитель МИД КНР. Он подчеркнул, что подобные действия «очень опасны и влекут за собой настороженность и решительное сопротивление стран АТР и международного сообщества».

Как заявил Вэньбинь, НАТО «запутала Европу», поэтому ей не следует «пытаться запутать Азию и остальной мир».