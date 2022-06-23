Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность прохождения судов из портов Украины до Босфора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия готова гарантировать безопасность прохождения судов из украинских портов до продива Босфор, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как отметил дипломат, главное, чтобы Киев обеспечил разминирование портов.

«Попытки организовать какую-то международную коалицию для осуществления этих процедур нацелены исключительно на то, чтобы осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН. Нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией», – сказал Лавров на пресс-конференции.

Как заявил глава российского МИД, усилия по вывозу зерна, предпринимаемые Турцией и генсеком ООН Антониу Гуттерешем давно бы увенчались успехом, если бы Украине и Запад решили проблему разминирования портов в Черном море. Дипломат добавил, что между продовольственным кризисом и специальной военной операцией на Украине нет никакой связи, а предпосылки для кризиса были созданы несколько лет назад после «неосмотрительной популистской политике Запада в сфере финансов».