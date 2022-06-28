Госдума разрешила таможне останавливать фуры для проверки без участия ГИБДД Фото: Евгений Нектаркин

Государственная дума приняла законопроект о расширении прав таможенным органам на остановку транспорта, разрешив им самостоятельно останавливать фуры для проверки без участия Госавтоинспекции.

Согласно документу, таможенным органам разрешается останавливать автотранспортные средства технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории России. Сейчас таможенники могут самостоятельно останавливать фуры вне зон таможенного контроля в Республике Алтай, республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.

В других регионах остановка автомобилей производится органами внутренних дел вместе с мобильной группой или отдельными должностными лицами таможенных органов.