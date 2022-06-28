В России появился новый государственный праздник

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении «Дня семьи, любви и верности». Он будет отмечаться каждый год 8 июля.

Согласно указу главы государства, праздник был установлен «с целью сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть со вторника, 28 июня 2022 года.

Ранее Путин заявил, что многодетная семья в России должна утвердиться как норма, назвав это базовым ответом на демографические вызовы. Глава государства обратил внимание на то, что семья, где растут трое, четверо и более детей «уже сама по себе имеет высокий статус», но, по его словам такая семья должна иметь в российском «общественном сознании такой статус», а также «должна поддерживаться со стороны государства. Он также указал на то, что такая семья должна утвердиться «как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства».