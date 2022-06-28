Шольц заявил, что для восстановления Украины требуется новый "план Маршалла"

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Для восстановления Украины потребуется новый "план Маршалла", заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита стран Группы семи (G7).

"Нам нужен "план Маршалла" для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит", - заявил Шольц во вторник, 28 июня 2022 года.

По его словам, на восстановление Украины выделены средства, которые "должны быть монетизированы". Канцлер ФРГ также уточнил, что "Большая семерка" желает прийти к общей точке зрения по указанному вопросу.

Напомним, "план Маршалла" — это американская программа помощи Европе после Второй мировой войны. Названа по имени ее автора – Джорджа Маршалла. Вашингтон пришел к выводу, что плачевное положение экономики европейских стран может позволить Советскому Союзу распространить влияние на Западную Европу, чего США не хотели допустить.

Программа помощи включала средства на восстановление послевоенной экономики в размере 13,7 миллиарда долларов (в перерасчете на нынешние времена – порядка 150 миллиардов). Правда, европейцы просили 28 миллиардов, но американцы отвергли такие претензии как запредельные.