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В мире28 июня 2022 11:39

Мэр Варшавы провел переговоры с фальшивым Кличко

Беседы с фальшивым Кличко провели мэры нескольких европейских столиц
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мэр Варшавы провел переговоры с фальшивым Кличко

Мэр Варшавы провел переговоры с фальшивым Кличко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский вел переговоры по видеосвязи с неизвестным, который выдал себя за мэра Киева Виталия Кличко.

Незадолго до этого появилось сообщение о том, что беседы с фальшивым Кличко провели мэры нескольких европейских столиц.

«Действительно, нас всех обманули, в том числе и руководителей Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида», - заявил градоначальник польской столицы, отметив, что «разговор не касался каких-либо чувствительных вопросов», но он все равно решил уведомить об инциденте службы, отвечающие за безопасность в Польше, а также украинское посольство Украины.

Тшасковский отметил, что в ходе беседы не заметил обмана, хотя ранее уже неоднократно встречался с Кличко лично. «Ранее я уже несколько раз разговаривал с Виталием Кличко, и принципы сотрудничества на случай войны мы обсуждали лично в Киеве», - приводит его слова радиостанция Zet.

Как передает радиостанция, когда варшавская мэрия связалась с киевскими властями, оказалось, что Кличко в то время не вел никаких разговоров по видеосвязи.