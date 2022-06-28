Сбер первым из российских банков перевел банкоматы на собственное программное обеспечение

Переход на собственное программное обеспечение повысит надежность и безопасность работы банкоматов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбер первым из российских банков перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение. Такое ПО уже установлено на 80% сети устройств самообслуживания. Банк полностью отказался от продуктов сторонних разработчиков. Вся логика работы банкоматов и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания.

Сейчас Сбер заканчивает разработку программного обеспечения для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). При этом в работе по-прежнему будут использоваться несколько продуктов сторонних российских разработчиков, которые банк не собирается заменять.

По словам директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константина Подвального, разработкой собственного ПО специалисты банка занялись еще несколько лет назад.

- Решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для сети банкоматов мы приняли еще в 2018 году и планомерно двигались к этому, разрабатывая собственные решения. Поэтому мы были готовы к вызову текущего времени. Нам потребовалось кардинально перестроить архитектуру решений и пересмотреть процессы внутри сети, - сообщил Константин Подвальный.

Эксперт Сбербанка подчеркнул, что переход на собственное программное обеспечение повысит надежность и безопасность работы банкоматов.

- Собственная разработка позволила нам полностью управлять созданием продуктов, достигнуть требуемого уровня надежности и безопасности. В результате мы получили максимальную независимость при обеспечении высокого уровня сервиса в сети устройств самообслуживания, - отметил Подвальный.