Медведев призвал не ослаблять внимание к пандемии коронавируса

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на снижения заболеваемости коронавирусом, нельзя ослаблять внимание к пандемии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами во вторник, 28 июня 2022 года.

"Эта тема по-прежнему остается актуальной, ослаблять внимание к пандемии нельзя, как собственно и к тем выводам, которые все мы с вами сделали в результате совместной работы по противодействию новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Медведев.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале июня Израиле зафиксирован новый всплеск COVID-19. В израильском Минздраве пока не говорят о начале новой волны ковида, но сообщается, что пожилым людям и людям из групп риска рекомендовано носить маски в помещении и в местах скопления народа. Также речь идет о проведении третьей усиленной вакцинации для населения в целом и введении четвертой дозы вакцины для людей старше 60 лет.

Напомним, ветеринар в Бангкоке заразился коронавирусом от кошки. К такому выводу пришли ученые Университета принца Сонгкла в Таиланде. Кошку отправили на обследование к специалисту после того, как ее хозяева заболели коронавирусной инфекцией. Во время взятия мазка животное чихнуло на ветеринара, а через неделю у него выявили COVID-19.