Макрон выступил за лимит цен на газ из России

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон публично поддержал предложение введение лимита цен на российский газ, который обсуждали лидеры стран G7 на минувшем саммите.

"Я очень поддерживаю это. Нужно взаимодействовать и по этому вопросу", - заявил журналистам Эммануэль Макрон на итоговой пресс-конференции во вторник, 28 июня 2022 года.

Президент Франции отметил, что не только он поддерживает данную инициативу. По его словам, за введение потолка стоимости газа из России выступил, в частности, премьер-министр Италии Марио Драги.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу лидеров G7 об установлении потолка цены на российский газ. По словам официального представителя Кремля, это предмет переговоров непосредственно с поставщиком голубого топлива - с "Газпромом".