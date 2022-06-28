Аналитик Демидов считает, что у США есть возможность оказания давления на компании, закупающие российскую нефть Фото: Shutterstock

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что у США есть возможность оказания давления на компании, закупающие российскую нефть, что может привести к вынужденному увеличению дисконта со стороны России.

В связи с тем, что у правительства США есть возможность вводить санкции против любого банка мира, это ставит под угрозу работу части компаний, которые планируют покупать российскую нефть. Допускаю, что данная инициатива может увеличить дисконт, с которой продается российская нефть в Азии, так как покупатели должны будут скорректировать цены", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметил, что скорее всего, усилится давление на Индию, Турцию и Китай с целью сделать ее нефтяные сделки прозрачными.

Напомним, ранее стало известно, что страны Группы семи (G7) обсуждают на проходящем в Германии саммите введение потолка на страховку и транспортировку российской нефти с целью установления на нее предельных цен

Кстати, Индия захотела купить у России 15 миллионов баррелей сырой нефти по сниженным ценам. Такое желание она изъявила на фоне продолжающихся антироссийских санкций. По словам экономистов, РФ увеличит поставки в страны Азии, но переориентации рынка не будет, пишет телеканал "360".