Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников.

Кроме этого, документ устанавливает, что биосферные полигоны, созданные ранее, будут сохранены и продолжат функционировать.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о реформировании МВД. Управлению оперативного реагирования министерства подняли статус до главка. Также Путин ликвидировал все управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.

Также ранее глава государства подписал указ об антикоррупционной инфосистеме “Посейдон”. В России начинает работу антикоррупционная информационная система. Уточнялось, что что координатором системы будет Администрация президента, а в течение трех месяцев будет установлен порядок взаимодействия антикоррупционного “Посейдона” с другими информационными системами.