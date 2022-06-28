Лавров сообщил, что ВС России наносили удар по ангарам с американским оружием в Кременчуге

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров дал комментарий по ситуации с ударами по украинскому Кременчугу.

По его словам, Вооруженные силы России наносили удар по ангарам с американским оружием, в результате чего произошло возгорание торгового центра.

"Вчера все издания на Западе взорвались роликами из Кременчуга, где они показали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Минобороны России очень четко и понятно объяснило, что в действительности произошло. Бомбили ангар, куда доставили американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", – уточнил Лавров.

Кроме этого, но отметил, что чем дольше западные страны будут накачивать Украину оружием, тем дольше будет длиться этот конфликт.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2022 года можно прочитать здесь.