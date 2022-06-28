Психолог назвала способы отстоять себя при домогательствах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнес-психолог, эксперт в области самореализации и самооценки Светлана Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» назвала россиянкам способы отстоять себя в транспорте.

«Рекомендации следующие: резко отойти в сторону, пресечь действия громко словами, попросить помощи у рядом стоящих людей. После важно не обесценивать произошедшее, уходя в отрицание или стыд», - посоветовала она в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, нужно научиться справляться с чувством потерянности при домогательствах, чтобы суметь дать отпор.

"Представьте свои границы: какие они, как выглядят, из чего состоят. Возьмите цветные карандаши и постарайтесь нарисовать их. Не бойтесь ничего, дайте волю фантазии. Посмотрите на них. Что вам не хватает? Чем бы дополнили картину? Добавьте этот элемент в рисунок или напишите словами", - отметила она.

Кстати, обвинения в сексуальном харассменте все чаще слышны с экранов телевизоров — женщины вспоминают, как наделенные властью и влиянием мужчины принуждали их к сексуальным отношениям. Но, вместе с тем, даже в рядах представительниц прекрасного пола имеется некоторый раскол — некоторые женщины не понимают, как можно к чему-то принудить. Татьяна Буланова, например, считает тех, кто открыто рассказывает о сексуальных домогательствах спустя длительное время "проститутками, пытающимися привлечь внимание", передает "Пятый канал".