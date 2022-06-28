Джонсон усомнился в возможности прямого конфликта Великобритании и России из-за Украины

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился, что страна вступит в прямой конфликт с Россией на фоне ухудшения отношения Москвы и НАТО из-за спецоперации.

- Не думаю, что до этого дойдет. Само собой, мы делаем все, чтобы дело ограничилось Украиной, — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Джонсон добавил, что Британии необходимо увеличивать оборонный бюджет, когда «угрозы меняются». Он напомнил, что власти страны уже увеличили бюджет 24 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее Джонсон в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлю Макрону в Германии заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на сегодняшний день будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций России. Как сообщили в канцелярии главы британского правительства, Джонсон «подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности», а также и даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш» на «постоянное манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками». На Даунинг-стрит также заявили, что Джонсон и Макрон сходятся во мнении о том, что на сегодняшний день «настал решающий момент для хода этого конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне», а также отметили важность продолжать оказывать поддержку Киеву.