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Политика28 июня 2022 13:36

Путин прибыл в Душанбе на встречу с главой Таджикистана Рахмоном

Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где пройдут его переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы двух стран планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, наметить ориентиры по развитию отношений в дальнейшем, поговорить о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах.

Как уточнил журналистам накануне визита Путина в Таджикистан помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, президенты также уделят внимание торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам, военному и военно-техническому сотрудничеству. Кроме этого, возможно, что Путин и Рахмон обменяются позициями и по другим актуальным темам региональной повестки дня. В частности, как рассказал представителям СМИ Ушаков, может обсуждаться тема присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, исключающий создание новых биосферных полигонов. При этом ранее созданные биосферные полигоны будут сохранены.