Иммунолог Крючков рассказал о симптомах конго-крымской геморрагической лихорадки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава исследовательской компании "Клиникал Экселанс Групп" инфекционист, иммунолог Николай Крючков рассказал, что симптомы лихорадки на первых этапах похожи на заражение гриппом или ОРВИ.

"Протекает на фоне тяжелой интоксикации. Очень высокая температура, мелкая точечная сыпь на теле. в первую очередь на животе и на груди. Потом температура снижается и начинается активная геморрагическая стадия — массивное кровотечение в почках, печени, головном мозге. На ранней стадии может быть наружное кровотечение из носа, ушей", - рассказал он Ридусу.

По его словам, вирус не передается воздушно-капельным путем. Главный способ его передачи — через укус клещей.

Ранее руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что угрозы вспышки конго-крымской геморрагической в России нет, несмотря на обнаружение нового штамма вируса. По его словам, это "давно существующий вариант вируса", однако только сейчас он "попался на глаза исследователям".

Как писал сайт kp.ru, российские специалисты выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России. В начале июня клещи с конго-крымской геморрагической лихорадкой были обнаружены в Волгоградской области. Сообщалось, что примерно 500 человек пострадали от укусов клещей в регионе с начала сезона.