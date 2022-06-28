Лавров заявил, что Россию не интересует, будет ли Зеленский участвовать в саммите G20

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не интересует, будет ли украинский лидер Владимир Зеленский участвовать в саммите G20.

Лавров допустил, что Зеленский примет участие в саммите, назвав украинские власти навязчивыми и назойливыми.

- Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки «двадцатки», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что глава государства примет участие в мероприятии. Ушаков не смог уточнить, в каком формате российский лидер будет принимать участие в саммите – очном или по видеосвязи. По словам помощника президента, в приглашении от Индонезии был заявлен очный формат. Этот вопрос, сообщил он, будет обсуждаться во время визита индонезийского президента Джоко Видодо в Москву, который состоится 30 июня.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что реакция западных стран на участие Путина в саммите осенью этого года не должна «торпедировать» его работу. Глава немецкого правительства заявил, что ведущие экономические державы продолжат играть большую роль в ходе саммита и на этом фоне их тесное сотрудничество как никогда необходимо в условиях нынешних кризисов.