Глава Индонезии исключил очное присутствие Путина на саммите G20

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии. В Кремле отметили, что буквально накануне комментировали этот вопрос.

Напомним, вчера помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин получил приглашение от Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом он отметил, что пока нет итогового решения, на каком уровне Россия примет участие в мероприятии.

"Относительно присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин - прим. ред.) не приедет. Возможно, состоится выступление, посмотрим", - заявил Драги в ходе итоговой конференции после саммита.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где пройдут его переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы двух стран планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, наметить ориентиры по развитию отношений в дальнейшем, поговорить о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах.