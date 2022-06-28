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Политика28 июня 2022 14:08

Глава Индонезии исключил очное присутствие Путина на саммите G20

Премьер Италии Драги заявил, что глава Индонезии исключает очное присутствие Путина на саммите G20
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии. В Кремле отметили, что буквально накануне комментировали этот вопрос.

Напомним, вчера помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин получил приглашение от Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом он отметил, что пока нет итогового решения, на каком уровне Россия примет участие в мероприятии.

"Относительно присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин - прим. ред.) не приедет. Возможно, состоится выступление, посмотрим", - заявил Драги в ходе итоговой конференции после саммита.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где пройдут его переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы двух стран планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, наметить ориентиры по развитию отношений в дальнейшем, поговорить о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах.