Украина признала, что Россия атаковала не торговый центр, а завод “Кредмаш” в Кременчуге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор завода “Кредмаш” в Кременчуге подтвердил, что Вооруженные силы России нанесли удар по их предприятию. По нему попала минимум одна ракета, уточнил директор, затем огонь перекинулся на торговый центр, находящийся неподалеку.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВКС РФ нанесли удар по ангарам с поступившим от Соединенных Штатов и европейских стран вооружением и боеприпасами. Детонация привела к пожару в находящемся неподалеку с территорией завода торговом центре.

Также ранее Лавров сообщил, что ВС России наносили удар по ангарам с американским оружием в Кременчуге.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2022 года можно прочитать здесь.