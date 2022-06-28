NRK: Норвегия не пропустила грузы из РФ в российский поселок на Шпицбергене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия отказалась пропустить через контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» грузы из России, предназначенные для жителей российских поселений на архипелаге Шпицберген, сообщило норвежское Министерство иностранных дел.

Как передает телерадиокомпания NRK, конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен. Он касался разрешения на перевозку продовольствия для жителей шахтерского поселка Баренцбург. Запрос был направлен в МИД королевства от имени треста «Арктикуголь» посольством России в Осло.

В сообщении отмечается, что обычно грузы в российские поселения доставляются из Мурманска в город Тромсё грузовиками через КПП «Стурскуг», а затем морем переправляются в Баренцбург. КПП «Стурскуг» расположен на границе России и Норвегии.

Известно, что в шахтерском поселке Баренцбург проживают около 500 человек, в том числе шахтеры-вахтовики, задействованные в работах на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».