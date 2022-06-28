Путин подписал закон о легализации параллельного импорта
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Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт товаров в страну. Документ был инициирован правительство РФ.
Согласно закону, размещенному на официальном портале правовой информации, кабинет министров наделяется правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в этих товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.
Тем самым российские компании, импортирующие товары без разрешения правообладателя, защищаются от гражданской, административной и уголовной ответственности.
Напомним, сайт kp.ru писал, какие бренды вернутся в Россию через параллельный импорт.
Между тем четверть россиян считают, что России не нужен параллельный импорт.