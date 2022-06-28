Помощник президента Ушаков заявил, что РФ исходит из того, что приглашение Путину на саммит G20 поступило

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия исходит из того, что президент России Владимир Путин получил приглашение на запланированный в Индонезии саммит G20. Участие в этой встрече уже определяет не Италия, заявил сегодня, 28 июня, журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя заявление итальянского премьера Марио Драги.

"Ну не Драги же определяет это", - отметил он. "Очевидно, он забыл, что он уже не председатель в G20, - сказал Ушаков.

Также помощник российского лидера добавил, что РФ исходит из того, что приглашение было получено и принято.

Ранее премьер Италии Драги заявил, что глава Индонезии исключает очное присутствие Путина на саммите G20.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где состоятся его переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух государств планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, обозначить ориентиры по развитию отношений в будущем, обсудить ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности на границах.