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Политика28 июня 2022 15:13

Помощник президента Ушаков заявил, что РФ исходит из того, что приглашение Путину на саммит G20 поступило

Ранее Премьер Италии Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G7 на Бали 15-16 ноября
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Россия исходит из того, что президент России Владимир Путин получил приглашение на запланированный в Индонезии саммит G20. Участие в этой встрече уже определяет не Италия, заявил сегодня, 28 июня, журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя заявление итальянского премьера Марио Драги.

"Ну не Драги же определяет это", - отметил он. "Очевидно, он забыл, что он уже не председатель в G20, - сказал Ушаков.

Также помощник российского лидера добавил, что РФ исходит из того, что приглашение было получено и принято.

Ранее премьер Италии Драги заявил, что глава Индонезии исключает очное присутствие Путина на саммите G20.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где состоятся его переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух государств планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, обозначить ориентиры по развитию отношений в будущем, обсудить ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности на границах.